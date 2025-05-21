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Adana’da makas atan otomobil zincirleme kazaya neden oldu

Adana’da makas atmaya çalışan bir otomobil, zincirleme kazaya yol açtı. Kaza başka bir araca ait kameraya anbean yansıdı.

Adana’da makas atan otomobil zincirleme kazaya neden oldu

Çukurova ilçesine bağlı Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana gelen kazada, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 CSL 04 plakalı otomobil trafikte makas atmaya çalıştığı sırada, önünde ilerleyen 01 DFS 49 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 01 DFS 49 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 3 araca daha çarptı.

Makas atan otomobil ise kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana kaza
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