Adana’da motosiklet kazasında sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle motosikletin kontrolünü kaybeden Can Uzun yol kenarına savruldu.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Can Uzun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Uzun’un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır