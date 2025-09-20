HABER

Adana'da narkotik ekiplerden metruk binalara operasyon

Adana'da narkotik polisleri, metruk binalar etrafında şüpheli kişilere yönelik arama gerçekleştirdi. Denetimlerin süreceği açıklandı.

Adana’da narkotik polisleri, metruk binalar ve çevresinde uygulama yaptı. Şüpheli şahısları durdurdu. Ardından arama gerçekleştirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yüreğir ilçesinde faaliyet gösterdi. 19 Mayıs ve Dedekorkut Mahalleleri’nde uygulama gerçekleştirildi.

Bu çalışmalarda, metruk binalar çevresinde şüpheli kişilerin üst araması yapıldı. Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolleri de gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, metruk binalara yönelik denetimlerini sürdürecek. Bu uygulamaların devam edeceği öğrenildi.

