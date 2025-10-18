HABER

Adana'da ofis, ev ve muhtarlığın kurşunlanmasına ilişkin 6 zanlı tutuklandı

Adana'da ofis, ev ve muhtarlık binasının kurşunlanması olaylarına karıştıkları ve ruhsatsız silah bulundurdukları öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meyve ve sebze ihracatı yapan firmanın sahibi T.A'yı (36) telefonla arayan 2 kişi, 50 milyon lira haraç istedi.

T.A'nın haraç vermeyi kabul etmemesi üzerine bu adresteki ofisine 7 Ekim'de motosikletli 2 kişi tabancalarla ateş açtıktan sonra kaçtı.

Bu saldırıdan 3 gün sonra firmada çalışan M.Ü'nün (28) Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki ikametine tabancayla ateş açıldı.

Yaralananın olmadığı silahlı saldırılarda ofis ve ikamete çok sayıda mermi isabet etti.

T.A, saldırıların son bulması için şüphelilerle görüşmek üzere muhtarlık binasına gitti. Bu sırada 2 kişi muhtarlık binası önünde havaya tabancalarla ateş açıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, adrese yaklaştıkları sırada 2 kişi tabancalarla muhtarlık binasına ateş açarak kaçtı.

Ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalışan zanlılar M.Y. (18) ve kuzeni A.Y. (21) ekipler tarafından kovalamaca sonucunda yakalandı. Zanlıların üzerinde ruhsatsız 2 tabanca bulundu.

Muhtarlık binasında yapılan aramada da ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

Bunun üzerine muhtar İ.K. ve buradaki T.A. ile haraç isteyip saldırıları azmettirdiği öne sürülen M.O. (27) ve F.Y'nin (26) de arasında yer aldığı 9 kişi daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 kişiden T.A'nın da arasında bulunduğu 4'ü savcılıkça salıverildi, nöbetçi hakimliğe çıkarılan M.O, F.Y, M.Y. ve A.Y'nin de olduğu 6'sı tutuklandı, muhtar İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

