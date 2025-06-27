Adana'da otobüste iğrenç olay! Gözaltına alındı, kimliği şaşkına çevirdi

Alınan bilgiye göre, seyir halindeki özel halk otobüsünde bulunan A.M.A. (75), cep telefonuyla G.T'nin (44) uygunsuz görüntüsünü çekti.

Bu sırada durumu fark eden başka bir yolcu, şüpheliye tepki göstererek polisin aranmasını istedi. Otobüs şoförünün kapıları kapatarak Bağlar Polis Merkezi Amirliğine getirdiği şüpheli, burada gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EMEKLİ HAKİM ÇIKTI

Öte yandan, şüphelinin emekli hakim olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır