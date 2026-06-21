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Adana’da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Adana’da otoyolda tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, araçta bulunan 2 çocuğu yaralandı.

Adana’da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi mevkiinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hasan Yaman (35) yönetimindeki 07 MYE 01 plakalı Honda marka otomobil, önünde seyir halinde bulunan A.Ç. idaresindeki 01 VP 483 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adana’da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı 1

ADANA'DA FECİ KAZA

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücünün çocukları M.E.Y. (9) ile N.Y.’yi (5) araçtan çıkararak ambulansla hastaneye kaldırdı. Araçta sıkışan Hasan Yaman ise bulunduğu yerden çıkarıldı.

Adana’da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı 2

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yaman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hasan Yaman’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı çocukların hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana kaza
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