HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adana’da otomobil uçuruma yuvarlandı! Hayatlarını kaybettiler

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Mehmet Akif Özgüner ile yanındaki Cumali Duru hayatını kaybetti.

Adana’da otomobil uçuruma yuvarlandı! Hayatlarını kaybettiler

Kaza, gece saatlerinde Yeşilbağlar Mahallesi Bayraklı Tepe mevkisinde meydana geldi. Mehmet Akif Özgüner’in kontrolünü yitirdiği otomobil, metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen sürücüler, hurdaya dönen aracı görüp ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Özgüner ile yanındaki Duru’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Mehmet Akif Özgüner ile Cumali Duru’nun cansız bedenleri, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP'den dikkat çeken paylaşım! 'Canların Türküsü'MHP'den dikkat çeken paylaşım! 'Canların Türküsü'
Lavrov'dan Batı'ya 'Ukrayna' tepkisiLavrov'dan Batı'ya 'Ukrayna' tepkisi

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe delege seçimi iptal edildi

CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe delege seçimi iptal edildi

12 gün sürmüştü! İsrail'in savaş sonrası İran planı ortaya çıktı

12 gün sürmüştü! İsrail'in savaş sonrası İran planı ortaya çıktı

Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Benfica'dan 02.53'te Kerem paylaşımı! Tepki üstüne tepki yağıyor: Utanç verici...

Benfica'dan 02.53'te Kerem paylaşımı! Tepki üstüne tepki yağıyor: Utanç verici...

Donnarruma ile anlaştılar! Cimbom Ederson için bayram etti...

Donnarruma ile anlaştılar! Cimbom Ederson için bayram etti...

Jahrein dolandırıcılıkla suçlamıştı! Evre Başak kanserden vefat etti

Jahrein dolandırıcılıkla suçlamıştı! Evre Başak kanserden vefat etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.