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Adana'da pos tefeciliği operasyonu: 12 gözaltı

29.03.2025 10:04
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Adana polisinin çeşitli mesleklerde iş yeri kurarak pos cihazları üzerinden tefecilik yapanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 12 şüpheli yakalandı, 16 milyon 675 bin 700 TL değerinde 221 adette senet ele geçirildi.

Adana'da pos tefeciliği operasyonu: 12 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli mesleklerde iş yeri kurarak çalışıyormuş gibi gösterilen ancak pos cihazları üzerinden tefecilik yapanlarla ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında tefecilik yaptığı değerlendirilen bazı şüphelilerin tekel bayi, oto yedek parçacı ve nakliyat firması süsü verilmiş sözde iş yerlerini belirledi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde pos tefeciliği yapan 12 şüphelinin yakalanması için operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 12 şüphelide adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

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Polisin yaptığı aramalarda ise 26 adet pos cihazı, 205 adet slip, 129 kredi kartı, 16 milyon 676 bin 700 TL değerinde 221 adet senet, 28 adet çek, 3 tapu senedi, 45 bin TL para, 15 adet ajanda, ruhsatsız tabanca, 243 adet uyuşturucu hap, bin adet gümrük kaçağı puro ve 205 adet elektronik sigara kiti ele geçirildi.

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Emniyete götürülen 12 şüphelinin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Tefeci Adana
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