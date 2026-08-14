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Adana'da sağanak yağış! Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Adana'da kısa süreli etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Adana'da sağanak yağış! Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu Adana'da, hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde ölçüldüğü saatlerde sağanak kendisini gösterdi.

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Aniden bastıran sağanağa, dışarıda bulanan vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yaklaşık bir saat boyunca aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle il genelinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, akşamın ilerleyen saatlerinde etkisini yitirdi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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