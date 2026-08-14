Malatya'da trafik kazası! Ehliyetsiz sürücüsü öldü

Kaza, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Emin Özkaraman'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjdeki çelik bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Özkaraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Özkaraman'ın cansız bedeni, itfaiye erlerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı. Ekiplerin incelemesinde Özkaraman'ın ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Kaza yerindeki çalışmanın ardından Özkaraman'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır