Adana'da sıcaklık 47 dereceyi buldu

Kentte ağustos ayının ortalarına yaklaşılırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı öğle saatlerinde 45 derece ölçüldü. Güneş altındaki termometrelerin 47, araç termometrelerinin ise 55 dereceyi gösterdiği kentte hissedilen sıcaklık da 55 derecelere kadar çıktı. Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar parklarda ve gölgelik alanlarda vakit geçirdi. Sokak hayvanları gölgelik alanlarda, güvercinler süs havuzlarının başından ayrılmadı. Sokakta çalışmak zorunda kalanlar ise zor anlar yaşadı.

'SICAKLARDAN HALÜSİNASYON GÖRÜYORUZ'

Aşırı sıcakların kendisini bunalttığını söyleyen Süleyman Erkek, “Buralardan gitmek istiyorum. Bu sıcaklarda evde oturmak ayrı dert, dışarı çıkmak ayrı dert. Evde 2 klima çalışıyor, elektrik faturası çok geliyor. O yüzden dışarı çıkıyoruz. Dışarıda ise sıcaklardan halüsinasyon görüyoruz, başımız dönüyor. Kurban olduğum Allah öyle bir sıcaklık gönderiyor ki elimizden hiçbir şey gelmiyor. Başımız sıcaklıktan resmen yanıyor” diye konuştu. (DHA)Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır