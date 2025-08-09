HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adana'da sıcaklık 47 dereceyi buldu

ADANA’da sıcakların etkisini artırmasıyla parklardaki termometreler güneş altında 47, araç termometreleri ise 55 dereceyi gösterdi. Sıcak havalardan bunalanlar parklarda ağaçların gölgelerinde serinledi.

Adana'da sıcaklık 47 dereceyi buldu

Kentte ağustos ayının ortalarına yaklaşılırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı öğle saatlerinde 45 derece ölçüldü. Güneş altındaki termometrelerin 47, araç termometrelerinin ise 55 dereceyi gösterdiği kentte hissedilen sıcaklık da 55 derecelere kadar çıktı. Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar parklarda ve gölgelik alanlarda vakit geçirdi. Sokak hayvanları gölgelik alanlarda, güvercinler süs havuzlarının başından ayrılmadı. Sokakta çalışmak zorunda kalanlar ise zor anlar yaşadı.

'SICAKLARDAN HALÜSİNASYON GÖRÜYORUZ'

Aşırı sıcakların kendisini bunalttığını söyleyen Süleyman Erkek, “Buralardan gitmek istiyorum. Bu sıcaklarda evde oturmak ayrı dert, dışarı çıkmak ayrı dert. Evde 2 klima çalışıyor, elektrik faturası çok geliyor. O yüzden dışarı çıkıyoruz. Dışarıda ise sıcaklardan halüsinasyon görüyoruz, başımız dönüyor. Kurban olduğum Allah öyle bir sıcaklık gönderiyor ki elimizden hiçbir şey gelmiyor. Başımız sıcaklıktan resmen yanıyor” diye konuştu. (DHA)Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Duran'dan, Azerbaycan-Ermenistan açıklamasıDuran'dan, Azerbaycan-Ermenistan açıklaması
Tartıştığı işçiyi vuran amir tutuklandıTartıştığı işçiyi vuran amir tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe'den Türkiye rekoru geliyor! Yıldız isme İngiliz devi talip...

F.Bahçe'den Türkiye rekoru geliyor! Yıldız isme İngiliz devi talip...

Meral Akşener sessizliğini bozdu!

Meral Akşener sessizliğini bozdu!

Model sevgilisini merdivene bağlayıp işkence etmiş!

Model sevgilisini merdivene bağlayıp işkence etmiş!

MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'Türkiyeli' çıkışı

MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'Türkiyeli' çıkışı

Antalya'da gençlerin telefonda başlayan tartışması kanlı bitti! 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da gençlerin telefonda başlayan tartışması kanlı bitti! 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon'da torununun peşinden koşmuştu! Tekrar buluştular

Trabzon'da torununun peşinden koşmuştu! Tekrar buluştular

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.