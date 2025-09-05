HABER

  Yaşam

Adana’da silahlı kavga! 2 kişi yaralandı

Adana’da bir fabrikada mal teslimi sırasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve pompalı tüfeğin kullanıldığı olayda iki kişi yaralandı.

Adana'da silahlı kavga! 2 kişi yaralandı

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı’ndaki bir tarım fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrika çalışanı M.A (35), işyerine mal getiren F.A (42) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.A, hafif ticari aracından tabancasını alıp F.A’ya ateş açmaya başladı. F.A da aracındaki pompalı tüfekle M.A’ya ateş açtı.

Adana'da silahlı kavga! 2 kişi yaralandı 1

Yaşanan çatışmada M.A ve F.A birbirlerini yaraladı. M.A göğüs bölgesinden yaralanırken, F.A göğüs ve bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri F.A ve M.A’yı hastaneye kaldırdı. M.A’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Adana'da silahlı kavga! 2 kişi yaralandı 2

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana'da silahlı kavga! 2 kişi yaralandı 3

Adana'da silahlı kavga! 2 kişi yaralandı 4

Adana'da silahlı kavga! 2 kişi yaralandı 5

