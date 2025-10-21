Adana'da sır ölüm! Cansız bedeni otomobilde bulundu: Vücudunda darp izlerine rastlandı

Olay, saat 17.30 sularında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’nde meydana geldi. İlyas Ünalan, aracıyla seyir halindeyken fenalaşarak yol ortasında durdu.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, aracı kontrol ettikleri sırada direksiyondaki sürücünün vücudundaki kan izlerini fark etti ve durumu 112 Acil Sağlık Merkezi’ne bildirdi.

VÜCUDUNDA DARP İZLERİN RASTLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı ilke incelemede Ünalan'da darp izine rastladı. Ünalan’ın cesedi, incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: DHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır