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Adana'da torbacı operasyonu: 5 tutuklama

Adana'da polis, sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 7 şüpheli yakaladı, 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da torbacı operasyonu: 5 tutuklama
Melih Kadir Yılmaz

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen şüpheliler takibe alındı. Takip sonrasında polis, bazı adres ve araçlara yönelik baskın yaptı. Operasyonda 7 şüpheli yakalandı, 5 bin 500 adet uyuşturucu hap, 164 gramdan fazla bonzai, 27 gram esrar ve bir miktar kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana torbacı
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