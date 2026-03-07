HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adana'da trafikte ailenin yolunu kesen sürücüye 370 bin TL ceza

Adana'da trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, içinde ailenin bulunduğu otomobilin önünü kesip aracın camına vuran şüphelilerden birine 370 bin TL idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün el konulurken, aracı da 60 gün trafikten men edildi.

Adana'da trafikte ailenin yolunu kesen sürücüye 370 bin TL ceza

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 2 kişi, içinde ailenin bulunduğu otomobilin önünü keserek aracın camına vurmuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Adana da trafikte ailenin yolunu kesen sürücüye 370 bin TL ceza 1

ADRESE YAPILAN OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin İsa A. (25) ve Mustafa K. (25) olduğunu tespit etti. Şüpheliler adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Adana da trafikte ailenin yolunu kesen sürücüye 370 bin TL ceza 2

Polis ekipleri, İsa A.'ya saldırı amacıyla araçtan inmek ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek suçlarından toplam 370 bin TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca İsa A.'nın ehliyetine 60 gün el konulurken, kullandığı araç da 60 gün trafikten men edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Fidan: "Savaşın yayılmasını istemiyoruz"Bakan Fidan: "Savaşın yayılmasını istemiyoruz"
İran'dan ABD'nin su arıtma tesisi saldırısına eleştiri: "Umutsuz bir suç"İran'dan ABD'nin su arıtma tesisi saldırısına eleştiri: "Umutsuz bir suç"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Resmi Gazete’de yayımlandı: Gübrede gümrük vergisi sıfırlandı

Resmi Gazete’de yayımlandı: Gübrede gümrük vergisi sıfırlandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.