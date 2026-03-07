HABER

Adana'da trafikte tartışma! Sürücünün önünü kesip, aracın camını yumrukladılar

Adana'da trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, 3 kişi içinde ailenin bulunduğu otomobilin önünü kesti. Şüphelilerden biri aracın camına defalarca vurdu. O anlar,. otomobildeki aile tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte yol verme meselesi nedeniyle iki otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobildeki 3 kişi, içinde ailenin bulunduğu otomobilin önünü keserek durdurdu. Şüphelilerden biri aracın camına defalarca vururken, araçtaki aile panik halinde polisi arayıp yardım istedi. Aile, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip durumu polise bildirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Adana
