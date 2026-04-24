Adana'da tüfekli sopalı kavga kamerada

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde bulunan Talat Hacıbekiroğlu İlkokulu yanında meydana geldi. İddiaya göre, komşu oldukları öne sürülen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı. Bu sırada bir şahıs tüfekle ateş açtı.

TÜFEKLİ SOPALI KAVGA KAMERADA

O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülenirken ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede çalışma başlatırken olayda ilk belirlemelere göre kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır