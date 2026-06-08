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Hem ATM'den hem para sayma makinesinden geçiyor! '50 dolar' çetesi yakalandı

İstanbul merkezli 6 ilde ATM'lere toplamda 102 bin 750 sahte dolar banknotu yatıran şebekeye yönelik yapılan operasyonda 9 kişi yakalandı. Çetenin piyasa soktukları 50 dolarların hem ATM'den hem de para sayma makinesinden geçtiği belirlendi.

Hem ATM'den hem para sayma makinesinden geçiyor! '50 dolar' çetesi yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, piyasaya ATM ve para sayma makinesinden geçen sahte dolar süren bir şebekeyi tespit etti.

Hem ATM den hem para sayma makinesinden geçiyor! 50 dolar çetesi yakalandı 1

100 BİNDEN FAZLA 50 DOLAR...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde şebekeye yönelik çalışma başlatan siber polisi, kentte farklı bankaların ATM'sine sahte 50 dolar banknotları yatırarak sisteme sokulduğunu saptadı. Söz konusu sahte 50 dolarlardan oluşan toplam 102 bin 750 doları ATM’ler aracılığıyla sisteme dahil ettikleri, sonrasında farklı banka ATM’lerinden Türk lirası olarak çekerek vurgun yaptıkları anlaşıldı.

TESPİT EDİLDİLER

ATM’lerde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan emniyet ekipleri, tanınmamak için şapka, gözlü ve maske kullanarak para yatırdığı belirlenen şüphelileri tek tek tespit etti. Ardından bu sabah operasyon başlatıldı. İstanbul başta olmak üzere Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır’da çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şebeke üyeleri, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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