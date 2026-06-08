HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

'Sana çiçek aldım' diye çağırıp, hamile eşini katletti

Diyarbakır’da imam nikâhlı 19 yaşındaki hamile eşi Helin Eren’i öldüren Siyabent Şeker'in eşine tuzak kurduğu, "Aşkım hamilesin, gel sana yemek ısmarlayacağım. Çiçek aldım sana" diyerek çağırıp katlettiği ortaya çıktı.

'Sana çiçek aldım' diye çağırıp, hamile eşini katletti
Devrim Karadağ

Diyarbakır’da imam nikâhlı 19 yaşındaki hamile eşi Helin Eren’i öldüren Siyabent Şeker hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır’da imam nikâhlı 19 yaşındaki hamile eşi Helin Eren’i öldüren Siyabent Şeker hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

"GEL SANA YEMEK ISMARLAYACAĞIM. ÇİÇEK ALDIM SANA”

İddianamede, katil zanlısının şiddet uyguladığı için evi terk ederek babasının evine giden eşine mesaj atıp, “Aşkım hamilesin, gel sana yemek ısmarlayacağım. Çiçek aldım sana” diyerek kandırıp çağırdığı olay yerinde tuzağa düşürüp öldürdüğü bildirildi. Katilin, genç kadın yere düştükten sonra da silahla ateş etmeye devam ettiği ifade edildi.

Sana çiçek aldım diye çağırıp, hamile eşini katletti 1

‘ÇOCUĞU ALDIRACAKTI!’

Nefes'te yer alan habere göre; katil koca savcıya verdiği ifadesinde, “Onu öldürme sebebim sosyal medya üzerinden arkadaşlarıma takip isteği gönderiyordu. Bana küfretti. 1,5 aydır ayrı yaşıyorduk. Beni tehdit ediyordu. Bebeği aldıracağını söyleyince tartıştık. Aslında onu öldürmeyi düşünmedim. Bana çiçek fotoğrafı gönderip, ‘Bunu alırsan seni affederim’ dedi. Sonra ailesinin yanında kalacağını söyledi. Onu çağırdığımda geçmişte sorun yaşadığım ağabeyi ile bana tuzak kurabileceğini düşündüğüm için üzerime silahımı da aldım. Buluşma yerine gittiğimde benim için, ‘Köpek geldi’ dedi. Bende kendimi kaybettim ve öldürdüm” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaeli'de korkunç cinayet! Eşini sokak ortasında katletti Kocaeli'de korkunç cinayet! Eşini sokak ortasında katletti
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hem ATM'den hem para sayma makinesinden geçiyor! '50 dolar' çetesi yakalandıHem ATM'den hem para sayma makinesinden geçiyor! '50 dolar' çetesi yakalandı
Eli kanlı cani sokakta böyle bağırmışEli kanlı cani sokakta böyle bağırmış
Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'in dört bir yanında sirenler çalıyor! İran'dan sonra Husiler de saldırdı

İsrail'in dört bir yanında sirenler çalıyor! İran'dan sonra Husiler de saldırdı

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı! Kazanan isimler belli oldu

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı! Kazanan isimler belli oldu

CANLI - Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi

CANLI - Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi

Kadir Ezildi'nin eşi eltisinin düğününde giydiği kıyafet yüzünden eleştirildi

Kadir Ezildi'nin eşi eltisinin düğününde giydiği kıyafet yüzünden eleştirildi

Vergide yeni sistem geliyor: 'Sonrası yerine öncesi'

Vergide yeni sistem geliyor: 'Sonrası yerine öncesi'

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.