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Kocaeli'de sokak ortasında korkunç cinayet! Kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kocası tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Olay sonrası şüpheliye linç girişiminde bulunan mahalle sakinlerini polis ekipleri havaya ateş açarak uzaklaştırdı.

Kocaeli'de sokak ortasında korkunç cinayet! Kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Olay, Diliskelesi Mahallesi 705. Sokak'ta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal K. ile eşi Elif K. arasında evde başlayan tartışma sokağa taştı.

Kocaeli de sokak ortasında korkunç cinayet! Kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti 1

SOKAK ORTASINDA EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Erdal K., eşi Elif K.'yı vatandaşların gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erdal K., olay yerine gelen polise teslim olduğu sırada mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi. Polis ekipleri, öfkeli kalabalığı uzaklaştırmak için havaya tek el ateş açtı.

Kocaeli de sokak ortasında korkunç cinayet! Kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti 2

VÜCUDUNDA 8 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 5 çocuk annesi Elif K. ise, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kocaeli de sokak ortasında korkunç cinayet! Kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti 3

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan ilk incelemede Elif K.'nın vücudunda 8 bıçak darbesi tespit edildi. Gözaltına alınan Erdal K. emniyete götürüldü. Erdal K.'nın bir süredir işsiz olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Kocaeli Dilovası
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