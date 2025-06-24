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Adana’da tüyler ürperten görüntü: Sulama kanalında erkek cesedi bulundu!

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Adana'da vatandaşlar sulama kanalı içerisinde erkek cesedi sürüklendiğini fark eden vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen dalgıç polisler sürüklenen cesedi kanaldan çıkarttı. Kimliği belirlenen şahsa yapılacak otopsinin ardından ölüm nedeni belli olacak.

Adana’da sulama kanalında erkek cesedi bulunurken, ölüm nedeninin yapılacak otopsisinin ardından belirleneceği bildirildi.

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Esrarengiz olay, merkez Seyhan ilçesine Bahçelievler Caddesi’nde bulunan Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR FARK ETTİ

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Çevredeki vatandaşlar kanal içerisinde sürüklenen erkek cesedi gördü. Bunun üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

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Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar sevk edildi. Dalgıç polisler kanala girerek sürüklenen cesedi çıkarttı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

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Yapılan incelemelerde ölü bulunan şahsın Umut Pirçek (41) olduğu belirlendi. Pirçek’in cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OTOPSİ YAPILACAK

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Şahsın ölüm nedeninin yapılacak otopsisinin ardından belirleneceği öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana Sulama kanalı ceset
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