Adana'da üniversiteli genç boğulma tehlikesi geçirdi! Hayati tehlikesi var

Olay öğle saatlerinde Çukurova Üniversitesi’nde bulunan Kayıkhane Tesisleri’nde meydana geldi. Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi Mehmet Furkan A., 3 arkadaşıyla birlikte basketbol oynadıktan sonra serinlemek amacıyla Seyhan Baraj Gölü’ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Mehmet Furkan gözden kayboldu. Arkadaşları tarafından yapılan ihbar üzerine, olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye dalış yapan ekipler, bilinci kapalı genci sudan çıkardı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Mehmet Furkan, ambulansla Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı. Gencin hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

