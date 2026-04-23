Adana'da üniversiteli genç boğulma tehlikesi geçirdi! Hayati tehlikesi var

Adana'da Seyhan Baraj Gölü’ne giren üniversite öğrencisi Mehmet Furkan A. (22), boğulma tehlikesi geçirdi. Ekipler tarafından bilinci kapalı halde sudan çıkarılarak kaldırılan gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay öğle saatlerinde Çukurova Üniversitesi’nde bulunan Kayıkhane Tesisleri’nde meydana geldi. Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi Mehmet Furkan A., 3 arkadaşıyla birlikte basketbol oynadıktan sonra serinlemek amacıyla Seyhan Baraj Gölü’ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Mehmet Furkan gözden kayboldu. Arkadaşları tarafından yapılan ihbar üzerine, olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye dalış yapan ekipler, bilinci kapalı genci sudan çıkardı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Mehmet Furkan, ambulansla Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı. Gencin hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Giresun'da trafik kazası! Yaralılar varGiresun'da trafik kazası! Yaralılar var
İsrail ABD'den yeşil ışık bekliyor! Orta Doğu'yu karıştıracak açıklamaİsrail ABD'den yeşil ışık bekliyor! Orta Doğu'yu karıştıracak açıklama

Ankara’da okulda silah paniği: 3 gün boyunca okula getirmiş

Ankara’da okulda silah paniği: 3 gün boyunca okula getirmiş

Kaybolduğuna 9 yaşındaydı! Tuncay Sonel detayı: 'Dediği ne anlama geliyor bilmiyorum'

Kaybolduğuna 9 yaşındaydı! Tuncay Sonel detayı: 'Dediği ne anlama geliyor bilmiyorum'

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

Emekli zammı için Özgür Erdursun beklediği rakamı açıkladı

Emekli zammı için Özgür Erdursun beklediği rakamı açıkladı

Akaryakıt tabelası gece yarısı değişti!

Akaryakıt tabelası gece yarısı değişti!

