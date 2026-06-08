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Karaman’da motosikletin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı

Karaman’da dedesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki çocuk, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Karaman’da motosikletin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı

Kaza, Valide Sultan Mahallesi 1. İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dedesiyle birlikte yolun karşısına geçmekte olan 3 yaşındaki Y.K. isimli çocuğa, B.K. idaresindeki motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan çocuk yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman’da motosikletin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı 1

Karaman’da motosikletin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı 2

Karaman’da motosikletin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karaman
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