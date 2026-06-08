HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bakan Çiftçi'yi hedef alan skandal paylaşıma Mansur Yavaş ateş püskürdü

Küstah sözlerle İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi hedef alan İsrailli bakan Katz'a ABB Başkanı Mansur Yavaş sert çıktı. Katz'a hadsizlik yaptığını söyleyen Yavaş adeta ateş püskürdü.

Bakan Çiftçi'yi hedef alan skandal paylaşıma Mansur Yavaş ateş püskürdü

İnsanlığa sığmayan katliamlarıyla bölgede tansiyonu sürekli yükselten İsrail'in provokasyonlarıyla ünlü Savunma Bakanı Israel Katz bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı. Katz'ın küstah çıkışına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan sert yanıt geldi.

KÜSTAH PAYLAŞIM

Katz, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi hedef aldığı paylaşımında Bakan Çiftçi'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı etiketledi.

Bakan Çiftçi yi hedef alan skandal paylaşıma Mansur Yavaş ateş püskürdü 1

İlginizi Çekebilir

Mansur Yavaş'tan İsrailli bakanın Erdoğan sözlerine tepki

Mansur Yavaş'tan İsrailli bakanın Erdoğan sözlerine tepki

 İsrail Dışişleri Bakanı Katz'tan 3 dilde skandal paylaşım! İmamoğlu'nun hesabını etiketleyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'tan 3 dilde skandal paylaşım! İmamoğlu'nun hesabını etiketleyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

 İsrailli bakanın skandal paylaşımına AK Parti'den tepki

İsrailli bakanın skandal paylaşımına AK Parti'den tepki

YAVAŞ'TAN SERT ÇIKIŞ: KİMSE AYAR VERMEYE KALKAMAZ!

Yavaş ise Katz'ın paylaşımını alıntılayarak yanıt verirken "Kudüs üzerinden hadsizlik yapan İsrailli bakana hatırlatmak isterim. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk milletine üstten bakarak ayar vermeye kalkamaz, tarihimize parmak sallayamaz" dedi.

Bakan Çiftçi yi hedef alan skandal paylaşıma Mansur Yavaş ateş püskürdü 2

Yavaş, paylaşımının devamında "Atatürk’ün adını ağzınıza almadan önce, kendi hükümetinizin uluslararası hukuk karşısındaki siciline bakın!" ifadelerini kullandı.

İsrailli bakana sert çıkışan Yavaş "Türkiye’ye meydan okumaya çalışanlara tavsiyem; tarihten hamaset değil, ders çıkarmalarıdır" ifadeleriyle paylaşımını noktaladı.

İlginizi Çekebilir

Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif

Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif

 Aziz Yıldırım'dan ilk hamle! İşte F.Bahçe'nin hocası: "Yüzde yüz o"

Aziz Yıldırım'dan ilk hamle! İşte F.Bahçe'nin hocası: "Yüzde yüz o"

 Savaş yeniden başladı! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

Savaş yeniden başladı! Peş peşe patlama sesleri duyuldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karaman’da motosikletin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandıKaraman’da motosikletin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı
Bakan Yumaklı duyurdu! 1 ayda 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirildiBakan Yumaklı duyurdu! 1 ayda 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirildi
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'in dört bir yanında sirenler çalıyor! İran'dan sonra Husiler de saldırdı

İsrail'in dört bir yanında sirenler çalıyor! İran'dan sonra Husiler de saldırdı

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı! Kazanan isimler belli oldu

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı! Kazanan isimler belli oldu

CANLI - Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi

CANLI - Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi

Kadir Ezildi'nin eşi eltisinin düğününde giydiği kıyafet yüzünden eleştirildi

Kadir Ezildi'nin eşi eltisinin düğününde giydiği kıyafet yüzünden eleştirildi

Vergide yeni sistem geliyor: 'Sonrası yerine öncesi'

Vergide yeni sistem geliyor: 'Sonrası yerine öncesi'

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.