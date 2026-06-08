Bakan Çiftçi'yi hedef alan skandal paylaşıma Mansur Yavaş ateş püskürdü

İnsanlığa sığmayan katliamlarıyla bölgede tansiyonu sürekli yükselten İsrail'in provokasyonlarıyla ünlü Savunma Bakanı Israel Katz bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı. Katz'ın küstah çıkışına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan sert yanıt geldi.

KÜSTAH PAYLAŞIM

Katz, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi hedef aldığı paylaşımında Bakan Çiftçi'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı etiketledi.

YAVAŞ'TAN SERT ÇIKIŞ: KİMSE AYAR VERMEYE KALKAMAZ!

Yavaş ise Katz'ın paylaşımını alıntılayarak yanıt verirken "Kudüs üzerinden hadsizlik yapan İsrailli bakana hatırlatmak isterim. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk milletine üstten bakarak ayar vermeye kalkamaz, tarihimize parmak sallayamaz" dedi.

Yavaş, paylaşımının devamında "Atatürk’ün adını ağzınıza almadan önce, kendi hükümetinizin uluslararası hukuk karşısındaki siciline bakın!" ifadelerini kullandı.

İsrailli bakana sert çıkışan Yavaş "Türkiye’ye meydan okumaya çalışanlara tavsiyem; tarihten hamaset değil, ders çıkarmalarıdır" ifadeleriyle paylaşımını noktaladı.