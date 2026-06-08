Savaş yeniden başladı! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

İsrail ordusunun İran'a saldırı düzenlediğini açıklamasının ardından İran medyasına göre Necef, Tahran, İsfahan ve Tebriz'de patlama sesleri duyuldu.

İSRAİL: ASKERİ HEDEFLERE SALDIRDIK

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Kısa bir süre önce İsrail Hava Kuvvetleri, İran rejimine ait olan ve İran'ın batısı ile merkezinde bulunan askeri hedeflere saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

Saldırılara ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağı belirtildi.

İRAN: BALİSTİK FÜZELERLE SALDIRI DÜZENLEDİLER

İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Siyonist düşman, havadan fırlatılan balistik füzeler kullanarak ülkemiz topraklarındaki bazı hedeflere saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

YEMEN'DEN İSRAİL'E BALİSTİK FÜZE

Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İran'a yönelik saldırıların ardından İsrail'e balistik füze fırlatırken, İsrail ordusu ülkenin çeşitli bölgelerinde sirenlerin devreye girdiğini ve füzenin hava savunma sistemlerince engellendiğini duyurdu.

Bu saldırının, ABD ile Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi) arasında 8 Nisan'da varılan ateşkesin ardından Husilerin İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği ilk füze saldırısı olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır