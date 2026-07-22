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Hamza Dağ'dan Özgür Özel açıklaması: "Yeni bir siyasi anlayış yok"

AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ, "Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin CHP’den ideolojik olarak farklı bir pozisyonu yok. Yeni bir siyasi anlayış yok" dedi.

Hamza Dağ'dan Özgür Özel açıklaması: "Yeni bir siyasi anlayış yok"

AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Dağ paylaşımında CHP'de yaşanılanlara değindi.

Dağ şunları ifade etti:

"CHP’nin üzerindeki şaibelerin sebebi olanların tamamı, şimdi “yeni bir yol” belirleyerek “temiz bir sayfa” açtığını mı düşünüyor? Bu sayfa temiz değil, daha ilk günden kara bir sayfadır.

Kendi sözde saltanatlarını devam ettirmek için milletin duygu ve düşüncelerini sömürmeyi sürdürmekten hiç çekinmiyor, hicap duymuyorlar.

Türkiye siyasi tarihinde ana siyasi damardan kopup güçlü bir program ortaya koyamayan hiçbir hareket kalıcı başarı elde edememiştir. Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin CHP’den ideolojik olarak farklı bir pozisyonu yok. Yeni bir siyasi anlayış yok. Milletin önüne konulmuş özgün bir parti programı yok. Aynı kadrolar, aynı ilişkiler, aynı tartışmalar ve yalnızca değiştirilmiş bir tabela var.

Yani özetle, ortada yeni bir yol da yok; CHP’nin yanında açılmaya çalışılan dar bir patika var. Kamuoyunun merak ettiği bir diğer mesele de şu: Genel başkan Özgür Özel mi olacak, yoksa İmamoğlu’nun talimatlarıyla hareket eden bir parti mi kurulacak? Kendi iradesi, fikri ve siyasi istikameti olmayan bir yapıdan güçlü bir hareket çıkmaz.

Daha doğmadan ölü doğmuş bir girişimdir. Bugün büyük iddialarla yola çıktığını söyleyenlerin, seçim geldiğinde barajı geçip geçemeyeceğini tartışacağımız bir harekete dönüşecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Hamza Dağ Özgür Özel ak parti
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