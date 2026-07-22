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İstanbul'da fırtına: Beykoz'da 5 gün, Sarıyer ve Arnavutköy'de yarın denize girmek yasaklandı

Beykoz'da dalga boyu yüksekliği nedeniyle denize girmek 5 gün, Arnavutköy ve Sarıyer'de ise yarın yasaklandı. Arnavutkö, Beykoz ve Sarıyer Kaymakamlıkları tarafından konuyla ilgili açıklama geldi.

İstanbul'da fırtına: Beykoz'da 5 gün, Sarıyer ve Arnavutköy'de yarın denize girmek yasaklandı

Beykoz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz’e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 23.07.2026 (Perşembe), 24.07.2026 (Cuma), 25.07 .2026 (Cumartesi), 26.07.2026 (Pazar), 27.07.2026 (Pazartesi) günlerinde 5 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı

İstanbul da fırtına: Beykoz da 5 gün, Sarıyer ve Arnavutköy de yarın denize girmek yasaklandı 1

İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE DENİZE GİRME YASAĞI

Arnavutköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz mülki sınırlarında, sahillerdeki dalga boyu yüksekliği sebebiyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 23 Temmuz Perşembe günü denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul da fırtına: Beykoz da 5 gün, Sarıyer ve Arnavutköy de yarın denize girmek yasaklandı 2

BEYKOZ'DA 5 GÜN, SARIYER VE ARNAVUTKÖY'DE 1 GÜN

Sarıyer Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, 23.07.2026 Perşembe günü bitimine kadar dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Perşembe günü geçici olarak Sarıyer sınırları içerisinde bulunan Kısırkaya Halk Plajı'nın deniz ve plaj girişine kapatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fırtına deniz
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