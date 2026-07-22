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Düğün konvoyundaki otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde düğüne gitmek üzere yola çıkan konvoydaki bir otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Düğün konvoyundaki otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde üzerinde meydana geldi. Düğüne gitmek üzere yola çıkan konvoyda bulunan B.Y. yönetimindeki 34 HDY 652 plakalı Wolkswagen marka otomobil bariyerlere çarptı.

Düğün konvoyundaki otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı 1

DÜĞÜN KONVOYUNDA FECİ KAZA: 1 ÖLÜ 3 YARALI

Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön yolcu kısmında giren bariyer tavandan çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Sultan Yazıcıoğlu'nun (29) hayatını kaybettiği belirlendi.

Düğün konvoyundaki otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı 2

YARALILAR ARASINDA 7 AYLIK BEBEK DE VAR

Yaralılardan 7 aylık bebek A.Y., N.Y. ve H.C. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Sultan Yazıcıoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri düğün kaza
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