İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine bir tepki de Mansur Yavaş'tan

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerine bir tepki de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş, "Soykırımın gölgesinde konuşanların nutuk atmaya hakkı yoktur. Gazze’de çocukları, kadınları, sivilleri öldüren bir yönetimin mensubu olarak siz, en son konuşacak kişisiniz" dedi.

Mustafa Fidan

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yersiz sözleriyle hedef alan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'a tepki gösterdi.

MANSUR YAVAŞ'TAN ERDOĞAN'I HEDEF ALAN İSRAİLLİ BAKANA TEPKİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı;

"Soykırımın gölgesinde konuşanların nutuk atmaya hakkı yoktur. Gazze’de çocukları, kadınları, sivilleri öldüren bir yönetimin mensubu olarak siz, en son konuşacak kişisiniz.

"TARİH DE VİCDAN DA SİZİ SOYKIRIMCI OLARAK ANACAKTIR"

Türkiye’ye, Türk milletine parmak sallamak sizin haddinize değildir. Önce işlediğiniz savaş suçlarının hesabını verin.
Tarih de vicdan da sizi soykırımcı olarak anacaktır."

Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş İsrail Recep Tayyip Erdoğan
