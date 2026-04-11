İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine bir tepki de Mansur Yavaş'tan

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yersiz sözleriyle hedef alan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'a tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı;

"Soykırımın gölgesinde konuşanların nutuk atmaya hakkı yoktur. Gazze’de çocukları, kadınları, sivilleri öldüren bir yönetimin mensubu olarak siz, en son konuşacak kişisiniz.

Türkiye’ye, Türk milletine parmak sallamak sizin haddinize değildir. Önce işlediğiniz savaş suçlarının hesabını verin.

Tarih de vicdan da sizi soykırımcı olarak anacaktır."