AFAD duyurdu: Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.44'de merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır