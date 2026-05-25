Kılıçdaoğlu'nun fotoğrafı genel merkeze tekrar asıldı: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık görevinin Özgür Özel'den alınarak önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na iade edilen CHP'de hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN FOTOĞRAFI YENİDEN GENEL MERKEZ BİNASINDA

CHP Genel Merkezi’nde, 21 Mayıs Perşembe günü verilen mutlak butlan kararının ardından yaşanan fotoğraf değişikliği bugün de sürdü.

Daha önce indirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun renkli fotoğrafı yeniden genel merkez binasındaki yerine asıldı.

MAKAM ODASI KAPISINA ADI YAZILDI

Öte yandan genel merkezin 12’nci katındaki makam odasının kapısına da ‘Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ yazılı isimlik takıldı.

ÖZGÜR ÖZEL DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

21 Mayıs Perşembe günü çıkan 'mutlak butlan' kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı görevine tekrar dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki olarak genel merkezdeki fotoğrafı indirilmişti. Dün ise genel merkezde bulunan Özgür Özel'in fotoğrafı indirilmişti. Bugün CHP Genel Merkezi'nde tekrardan Kemal Kılıçdaroğlu'nun renkli fotoğrafı asıldı. Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Özgür Özel'in de fotoğrafı siyah beyaz olarak duvara asıldı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN UNVANI 'GRUP BAŞKANI' OLDU

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in TBMM'de bulunan makam odasındaki unvanı, 'Grup Başkanı' olarak değiştirildi.

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olduğu yönündeki yazının TBMM Başkanlığına gönderilmesinin ardından Özel'in makam odasındaki unvanı, 'Grup Başkanı' olarak değiştirildi. 'Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı' yazılı tabela odanın girişine asıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır