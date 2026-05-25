Kılıçdaroğlu'ndan 'bayram' hamlesi! Tarih değişti: "Halk buluşması yapacak"

CHP’de mutlak butlan hareketliliği sürerken gözlerin çevrildiği Kemal Kılıçdaroğlu’nun programında tarih değişikliği yaşandı. Daha önce 28 Mayıs’ta yapılacağı belirtilen bayramlaşma programıyla ilgili yeni açıklama geldi.

Mehmet Hazar Gönüllü

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’yla ilgili verilen “mutlak butlan” kararının ardından parti içinde yaşanan hareketlilik devam ediyor. Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı olarak göreve başlarken, Genel Merkez’de yaşanan gelişmeler sonrası gözler Kılıçdaroğlu’nun atacağı adımlara çevrilmişti.

28 MAYIS DENMİŞTİ, PROGRAM DEĞİŞTİ

Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez’e ne zaman gideceği ve partililerle ne zaman bir araya geleceği merak konusu olmuştu. İlk bilgilere göre bayramlaşma için 28 Mayıs tarihi öne çıkmıştı.

Ancak Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez’den yeni bir açıklama geldi. Sönmez, siyasi partilerin bayramlaşma yoğunlukları nedeniyle 28 Mayıs’ta yapılması planlanan bayramlaşmanın 30 Mayıs’a alındığını duyurdu.

"SAAT 12.00’DE HALK BULUŞMASI"

Sönmez açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasi partilerin bayramlaşma yoğunluklarından dolayı 28 Mayıs'ta olacak bayramlaşmayı 30 Mayıs'ta herkese açık olacak şekilde saat 12.00'de halk buluşmasıyla birlikte yürütecek.”

BAYRAM HEYETİ BELLİ OLDU

Sönmez ayrıca, 28 Mayıs’ta siyasi partilere yapılacak bayramlaşma ziyaretleri kapsamında kabul ve ziyaret heyetlerinin belirlendiğini açıkladı. Ziyaret heyetinde 28. Dönem Kütahya Milletvekili Ali Fazlı Kasap, 26. Dönem Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, 28. Dönem Ankara Milletvekili Deniz Demir yer alırken, kabul heyetinde ise 28. Dönem Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, 28. Dönem Konya Milletvekili Barış Bektaş, 28. Dönem İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılınç’ın görev alacağı belirtildi.

'MYK' İDDİALARINA YALANLAMA

Öte yandan, Sönmez, kurultay davasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin belirlendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, MYK üyelerine ilişkin herhangi bir çalışma yapılmadığını ifade etti.

GENEL MERKEZ’DEKİ HAREKETLİLİK SONRASI GÖZLER ONDAYDI

CHP’de mutlak butlan kararının ardından Genel Merkez’de dikkat çeken gelişmeler yaşanmıştı. Özgür Özel ve yönetiminin Genel Merkez’den ayrılmasının ardından Kılıçdaroğlu’nun ne zaman binaya geleceği gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri olmuştu.

Önceki günlerde Kılıçdaroğlu’na yakın bazı isimlerin Genel Merkez’e giderek hasar gören alanlarda incelemelerde bulunduğu da aktarılmıştı.

PARTİ MECLİSİ DE BAYRAM SONRASI TOPLANACAK

Kılıçdaroğlu ile görüşen eski CHP Milletvekili Müslim Sarı da daha önce yaptığı açıklamada, CHP’nin yetkili organlarının bayram sonrası toplanmasının planlandığını söylemişti. Sarı, Parti Meclisi’nin toplanmasının öncelikli başlıklardan biri olduğunu belirtmişti.

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP mutlak butlan
