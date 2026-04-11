İsrailli yetkililer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı! Türkiye'den peş peşe sert açıklamalar: "Netanyahu dostu kalmamış bir suçludur"

İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine Dışişleri Bakanlığı'ndan sert bir açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında "Türkiye, masum sivillerin yanında olmaya devam edecek ve Netanyahu'nun işlediği suçlardan dolayı hesap vermesi için çaba harcamayı sürdürecektir." dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da "Netanyahu, hakkında tutuklama kararları bulunan, dostu kalmamış bir suçludur." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İşlediği suçlar nedeniyle yaşadığımız çağın Hitler'i olarak nitelenen (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun kim olduğu ve sicili bellidir. Adı geçen hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan ötürü tutuklama kararı çıkarılmıştır. Netanyahu yönetimi altındaki İsrail, soykırım iddialarıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"TÜRKİYE MASUM SİVİLLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK"

Açıklamada, Netanyahu'nun şu anki hedefinin devam eden barış görüşmelerini baltalamak ve bölgedeki yayılmacı politikalarını sürdürmek olduğu aksi takdirde ülkesinde yargılanacağı ve muhtemelen hapis cezasına çarptırılacağı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrailli yetkililer tarafından düzeysiz, küstahça ve yalan dolu iddialarla hedef alınması, her platformda dile getirdiğimiz gerçeklerin yarattığı rahatsızlığın bir sonucudur. Türkiye, masum sivillerin yanında olmaya devam edecek ve Netanyahu'nun işlediği suçlardan dolayı hesap vermesi için çaba harcamayı sürdürecektir."

BURHANETTİN DURAN: "İNSANLIĞA KARŞI İŞLEDİĞİ SUÇLARDAN ER YA DA GEÇ HESAP VERECEK"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da açıklamasında şunları ifae etti:

"Gazze’de soykırım gerçekleştiren ve bölgede yedi ülkeye saldıran Netanyahu, çaresizlik içinde Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya cüret etmektedir.

Netanyahu, hakkında tutuklama kararları bulunan, dostu kalmamış bir suçludur. Siyasi varlığını sürdürme stratejisi olarak bölgeyi kaos ve çatışmaya sürüklemektedir. Herkes Netanyahu’nun ahlaki değerlere ve başkalarına ders verecek meşruiyete sahip olmadığını bilmektedir. İnsanlığa karşı işlediği suçlardan er ya da geç hesap verecektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, daha adil, daha huzurlu ve daha güvenli bir dünya için zalimlere karşı mücadelesini sürdürmeye devam edecektir."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

