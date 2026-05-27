Bayramın 2. ve 3. günü hava tersine dönüyor: Plan yapanlar dikkat!

Kurban Bayramı’nın ilk gününde yurt genelinde güneşli hava etkili olurken, bayramın ikinci gününden itibaren hava şartları değişiyor. Meteoroloji’nin son tahminlerine göre Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar birçok kentte 5 ila 6 derece düşecek.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

GÜNEŞLİ HAVA YERİNİ SAĞANAKLARA BIRAKACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre bugün ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak öğle saatlerinden sonra bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla güney, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Denizli, Osmaniye, Niğde, Kahramanmaraş, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan'ın kuzeyi ile İzmir, Aydın, Muğla, Trabzon ve Giresun’un iç kesimleri, Afyonkarahisar ve Uşak'ın güney çevreleri, Konya'nın batısı, Kayseri'nin güneyi, Ankara'nın kuzey çevreleri, Bolu'nun güneyi, Çankırı'nın kuzey ve batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜNDE SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Meteoroloji uzmanları, yarından itibaren Balkanlar ve Yunanistan üzerinden gelen yeni yağışlı hava sisteminin Türkiye’nin büyük bölümünü etkisi altına alacağını belirtti. Hava sıcaklıklarının özellikle batı ve iç bölgelerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlar, ani sıcaklık düşüşüyle birlikte kuvvetli sağanak, yıldırım ve kısa süreli fırtına riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

ÜÇÜNCÜ GÜN NEREDEYSE TÜM YURTTA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Bayramın üçüncü günü olan cuma günü ise Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale dışında kalan birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sağanakların hafta sonu boyunca özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkisini sürdüreceği belirtildi.

Meteoroloji tahminlerine göre yağışlı sistemin pazar günü itibarıyla yurdu terk etmesi bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi: Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Öğle saatlerinden sonra Kütahya, Bursa’nın güneyi ve Balıkesir’in doğusunda yerel bulutlanma görülebilecek.

Ege Bölgesi: İzmir, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri ile Denizli çevrelerinde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Uşak ve Afyonkarahisar’ın güney kesimlerinde de kısa süreli yağış geçişleri görülebilecek.

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz’in iç kesimleri ile Toroslar çevresinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde ise akşam saatlerinden itibaren yağış bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi: Niğde, Konya’nın batısı, Kayseri’nin güneyi ve Ankara’nın kuzey ilçelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak geçişleri tahmin ediliyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

Karadeniz Bölgesi: Batı Karadeniz’de Kastamonu ve Bolu’nun güneyinde, Orta ve Doğu Karadeniz’de ise Gümüşhane, Bayburt ile Trabzon ve Giresun’un iç kesimlerinde sağanak yağış görülecek.

Doğu Anadolu Bölgesi: Erzurum çevreleri ile Erzincan’ın kuzey ilçelerinde öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürecek.