Ön tekeri patlayan motosikletin sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı

Kaza, saat 01.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.T.’nin kullandığı motosikletin ön tekerinin patlaması sonucu sürücü yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

