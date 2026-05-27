Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Rize simidi' yanıtı herkesi güldürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaşan Erdoğan, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarına çikolata ve simit ikramında bulundu.

'RİZE SİMİDİ' SORUSU

Bu sırada bir gazeteci, Erdoğan'a "Rize simidinin yeri başka değil mi?" diye sordu.

ERDOĞAN GÜLDÜRDÜ

Erdoğan "Yok be" diye yanıt verince kahkahalar yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine "İstanbul simidi ayrı, Ankara simidi ayrı, Rize simidi de apayrı" diye devam ederken gülüşmeler devam etti.

Bayram sabahı yaşanan bu renkli sohbet kameralara yansıdı.