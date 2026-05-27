Siirt'te bayram sabahı şüpheli ölüm! Cinayet ihtimali üzerine harekete geçildi

Siirt'te bayram sabahı şüpheli bir ölüm olayı yaşandı. Bir kişi evinin önünde ölü bulundu. Cinayet ihtimali üzerinde duran polis ekipleri inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre olay, Siirt merkez Sakıp Beygo Caddesi'nde meydana geldi. Bayram namazı saatlerinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, yerde yatan şahsın 42 yaşındaki Ö.B. olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

EKİPLER CİNAYET İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYOR

Polis ekipleri, olayın gerçekleştiği cadde üzerinde ve çevresinde geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemelerin ardından olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Talihsiz adamın cansız bedeni, detaylı incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Siirt
