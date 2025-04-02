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  4. Adana'da uyuşturucu ele geçirilen otoparktaki 6 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu ele geçirilen otoparktaki 6 şüpheli tutuklandı

02.04.2025 16:31
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 bin 257 uyuşturucu etkili hap ve 11 uyuşturucu hap ele geçirilen otoparkta yakalanan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu ele geçirilen otoparktaki 6 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen Kocavezir Mahallesi'ndeki kapalı otoparka operasyon düzenledi.

Adreste dedektör köpeğiyle gerçekleştirilen aramada, 3 bin 257 uyuşturucu etkili hap, 11 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Ekipler, otoparktaki şüpheliler Ahmet G. (19), Ferhat O. (20), Emrah K. (20), Süleyman K. (21), Hacı B. (32), Mehmet Ö. (39) ve Ercan O'yu (22) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ercan O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda uyuşturucuların bulunması polis kamerasınca kaydedildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu
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