Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Adana'da uyuşturucu satışı iddiasıyla yapılan operasyonda 3 kişi tutuklandı. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Adana’da narkotik polisleri bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda uyuşturucu sattığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinde uyuşturucu satıldığı bilgisini aldı. Polis, belirtilen adrese baskın yaptı. Yapılan baskında 4 şüpheli yakalandı.

Aramalarda 11 pakette 450,78 gram esrar bulundu. Ayrıca, 14 paket bonzai ham maddesi tespit edildi. 62 tane sentetik ecza, 0,86 gram kokain ve 1 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bir hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca ve 10 fişek de bulundu. Bazı uyuşturucu maddeleri bidonla toprağa gömülmüştü.

Gözaltına alınan şüphelilerin Y.Ş. ve C.Ş. olduğu belirlendi. Onlar kardeştir. İfadelerinde uyuşturucunun kendilerine ait olduğunu ancak içici olduklarını söyledikleri öğrenildi. Diğer iki şüpheli kadın ise arkadaşlarıyla sohbet etmeye geldiklerini iddia etti.

Uyuşturucu maddeyle bir bağlantıları olmadığına dair beyanlarda bulundular. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Y.Ş, C.Ş. ve M.B. tutuklandı. M.Ç. ise kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

