Adana'da uyuşturucu operasyonu! Yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine karşı merkez Seyhan ilçesindeki Mestanzade, Gülbahçesi ve Namık Kemal mahallelerindeki 3 ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 179 bin 663 uyuşturucu etkili hap, 500 gram esrar ve 39 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Bunun üzerine şüpheliler A.G, R.B, K.G. ve Y.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, narkotik ekiplerinin adreslerde arama yapması ve uyuşturucuları bulması polis kamerasınca kaydedildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu uyuşturucu operasyonu
