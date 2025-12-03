HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul için kritik sağanak yağış uyarısı! Pazar günü işaret edildi

İstanbul'da geçen hafta sonu etkili olan sağanak yağış bu haftanın ilk günüyle birlikte etkisini yitirmişti. Megakent için yeni uyarı verildi. İstanbul'da pazar günü özellikle Avrupa yakasında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. ICON 06z model güncellemesine göre, 4 saatte yer yer 80 mm yağış bekleniyor. Ayrıca aynı gün İstanbul ve Ankara dahil 75 ilde yağış öngörülüyor. İşte detaylar...

İstanbul için kritik sağanak yağış uyarısı! Pazar günü işaret edildi
Melih Kadir Yılmaz

Aralık ayının gelmesiyle beraber kış kendisini iyiden iyiye göstermeye başladı. Geçen hafta yurdun büyük bir bölümünde görülen sağanak yağış İstanbul'da da etkisini göstermişti.

İstanbul için kritik sağanak yağış uyarısı! Pazar günü işaret edildi 1

İSTANBUL İÇİN PAZAR GÜNÜ İŞARET EDİLDİ

Yeni haftanın ilk günüyle birlikte yağışlı hava etkisini yitirmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için pazar günü özelinde kritik bir uyarı verildi. ICON 06z model güncellemesine göre, özellikle Avrupa yakasında yoğun sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

İstanbul için kritik sağanak yağış uyarısı! Pazar günü işaret edildi 2

HAFTA SONUNA KADAR ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Öğle saatlerinde başlaması beklenen yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre perşembe gününden itibaren sağanak yağışlar bölge bölge başlayacak hafta sonu yurdun tamamında etkisini artıracak.

75 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ

Ayrıca pazar günü İstanbul ve Ankara'nın da içinde olduğu 75 ilde sağanak yağış etkili olacak. Sağanak yağışlı birlikte rüzgarın da etkili olacağı belirtildi.

KAR YAĞIŞI DA BEKLENİYOR

Öte yandan; Ardahan, Kars ve Ağrı illerinde kar yağışı bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'den bir ilk! NATO üyesi ülkeye savaş gemisi satışıTürkiye'den bir ilk! NATO üyesi ülkeye savaş gemisi satışı
Sultangazi Belediyesi’nden engelli bireylere özel etkinlik!Sultangazi Belediyesi’nden engelli bireylere özel etkinlik!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul meteoroloji genel müdürlüğü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.