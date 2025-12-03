İstanbul için kritik sağanak yağış uyarısı! Pazar günü işaret edildi

Aralık ayının gelmesiyle beraber kış kendisini iyiden iyiye göstermeye başladı. Geçen hafta yurdun büyük bir bölümünde görülen sağanak yağış İstanbul'da da etkisini göstermişti.

İSTANBUL İÇİN PAZAR GÜNÜ İŞARET EDİLDİ

Yeni haftanın ilk günüyle birlikte yağışlı hava etkisini yitirmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için pazar günü özelinde kritik bir uyarı verildi. ICON 06z model güncellemesine göre, özellikle Avrupa yakasında yoğun sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

HAFTA SONUNA KADAR ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Öğle saatlerinde başlaması beklenen yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre perşembe gününden itibaren sağanak yağışlar bölge bölge başlayacak hafta sonu yurdun tamamında etkisini artıracak.

75 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ

Ayrıca pazar günü İstanbul ve Ankara'nın da içinde olduğu 75 ilde sağanak yağış etkili olacak. Sağanak yağışlı birlikte rüzgarın da etkili olacağı belirtildi.

KAR YAĞIŞI DA BEKLENİYOR

Öte yandan; Ardahan, Kars ve Ağrı illerinde kar yağışı bekleniyor.