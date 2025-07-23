Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi alınan Sümer Mahallesi'ndeki oto yıkama ve galeriye operasyon düzenledi.

İş yerinde ve bir araçta yapılan aramada, ruhsatsız 3 tabanca, 74 bin 697 sentetik ecza, 38 uyuşturucu hap, 6,33 gram esrar, 15,16 gram eroin, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 401 bin 390 lira ele geçirildi.

Polis, iş yeri sahibi Baran K. (37) ile Emre O. (35) ve Caner M'yi (34) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır