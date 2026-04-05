Adana'da vahşet! Genç kadını 8 yerinden bıçaklayıp baraja attılar

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde 9 gün önce kaybolan 24 yaşındaki kadın, Kürebeli Barajı’nda ölü olarak bulundu. Genç kadının 8 yerinden bıçaklandıktan sonra baraja atıldığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, baraja fotoğraf çektirmeye giden vatandaşlar su yüzeyinde bir kadın cesedi fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, kimliği belirsiz kadının vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı ve ardından baraja atıldığı belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatan jandarma ekipleri, kısa sürede cesedin Tufanbeyli ilçesinde pavyonda çalışan 24 yaşındaki Bahar Aksüt’e ait olduğunu tespit etti.

Genç kadının cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

cinayet Adana
Okuyucu Yorumları 5 yorum
Okuyucu Yorumları 5 yorum
idam cezası çıkmayınca bu tür cinayetlerin önüne geçilmez cani ve caniler yakalansa bile birkaç yıl yatar sonra serbest
idam gelmeden bu cinayetlerin onune gecilmez
neden yüce ALLAH a ibadet etmedin, neden günah işledin. ahiret hayatı başladı, sınav bitti, eyvallah başladı
@ercan_1930_ucpjb Şirk nedir isimli çalışma :D
