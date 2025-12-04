HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana'dan iğrenç görüntüler! Vatandaş koku ve hastalıktan isyan etti: 'Bize bunu yediriyorlar'

Yurtta son dönemde beyaz ve kırmızı etlere bağlı zehirlenme vakaları gitgide artıyor. Birçok bölgede ekiplerin denetimleri sıkılaştırılırken Adana'dan gelen son görüntüler pes dedirtti. Bir dere kenarında at ve eşek kalıntılarının bulunması endişeleri artıyor. Bölge halkı kokulardan oldukça şikayetçi. İşte o görüntüler!

Adana'dan iğrenç görüntüler! Vatandaş koku ve hastalıktan isyan etti: 'Bize bunu yediriyorlar'

Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde kesilen at ve eşek kalıntıları açık olan atık su dere yatağına atılması vatandaşların tepkisini çekiyor. Özellikle sıcak havalarda dayanılmaz hâle gelen koku yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürüyor. Bu durum hem sağlık hem de çevre açısından büyük tehdit oluşturuyor.

Adana dan iğrenç görüntüler! Vatandaş koku ve hastalıktan isyan etti: Bize bunu yediriyorlar 1

"BURADA FELAKET BİR KOKU VAR"

Vatandaşlardan Mehmet Mustafa Köroğlu, "Buraya at ve eşek kemiği atıyorlar. Burası artık oturulmaz hale geldi. Kime şikayet edeceğimizi de bilmiyoruz. 50 defa şikayet ettik ama sonuç alamadık. Elimiz kolumuz bağlı kaldı. Burayı anlatmaya gerek yok; yol üzerinden bakınca bile kemik kaynıyor. Burada felaket bir koku var. Kapı penceremiz yaz kış kapalı. Koku ve sinekler nedeniyle hastalıktan kurtulamıyoruz" dedi.

Adana dan iğrenç görüntüler! Vatandaş koku ve hastalıktan isyan etti: Bize bunu yediriyorlar 2

"GÜVENLİK KAMERASI TAKILSIN KİM ATIYOR TESPİT EDİLSİN"

Bölge sakini Rıdvan Dağlıgül ise dere yatağına güvenlik kamerası takılıp, at ve eşek kesenlerin tespit edilmesi gerektiğini anlatarak şöyle devam etti:

Adana dan iğrenç görüntüler! Vatandaş koku ve hastalıktan isyan etti: Bize bunu yediriyorlar 3

"Buradan geçilmez hale geldi. Artık yaşanılmayacak bir ortam var. Koku, sinek ve hastalık nedeniyle durulmayacak bir hal aldı. Su zaten akmıyor. Atılan pisliklerin haddi hesabı yok. Sabaha karşı buraya at ve eşek kalıntılarını atıyorlar. Biz atanları görsek müdahale ederiz. Buraya güvenlik kameralarının kurulmasını istiyoruz. Kimin attığı oradan tespit edilebilir. Yetkililerin bunun üzerinde durmasını rica ediyoruz."

Adana dan iğrenç görüntüler! Vatandaş koku ve hastalıktan isyan etti: Bize bunu yediriyorlar 4

Dağlıgül, "Bu at ve eşekleri kesip maalesef halkımıza yediriyorlar. Bilmeden biz de yemiş olabiliriz. Bu kesimlerin sayısı belirsiz. Köpekler bu leşlerin üzerine geliyor. Çocuklar okula gidemez hale geldi" diye konuştu.

Adana dan iğrenç görüntüler! Vatandaş koku ve hastalıktan isyan etti: Bize bunu yediriyorlar 5

Mahalle sakinleri, sorunun bir an önce çözülmesini ve dere yatağının düzenli olarak denetlenmesini istedi.

Adana dan iğrenç görüntüler! Vatandaş koku ve hastalıktan isyan etti: Bize bunu yediriyorlar 6

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | Büyükçekmece'nin ardından Adalar Adliyesi'nde de soygun! Silahları çalıp satıyormuşSON DAKİKA | Büyükçekmece'nin ardından Adalar Adliyesi'nde de soygun! Silahları çalıp satıyormuş
MSB'den kritik Yunanistan açıklaması!MSB'den kritik Yunanistan açıklaması!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.