Adana güne yağmurlu başladı

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Adana güne yağmurlu başladı.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Adana güne yağmurlu başladı. Bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana ve çevresinde bugün ve yarın için kuvvetli yağış uyarasında bulundu. Dün yapılan bu uyarının ardından gece Adana’da yağmur başladı. Yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintiler oluştu. Meteoroloji verilerine göre yağmur bugün ve yarın devam edecek. Hava sıcaklığı ise bugün gündüz 12 derece gece ise 9 derece olacak. Yarın ise hava sıcaklığı gündüz 12, gece ise 7 derece olacak. Çarşambadan itibaren yağmurlu hava şehri terk ederken gündüz sıcaklık biraz olsun yükselecek ancak gece sıcaklığı 3 dereceye kadar düşecek.

Kaynak: İHA

Adana
