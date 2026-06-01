Adana Hava Durumu! 01 Haziran Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 1 Haziran Pazartesi günü hava durumu ılık ve güzel olacak. Akdeniz İklimi'nin etkisi hissedilecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 19 - 20 derece arasında seyredecek. Hava genellikle güneşli olacak. Yağış ihtimali ise neredeyse yok. Dışarı çıkarken ince bir tişört giymek yeterli olacak. Güneş kremi kullanmak da faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 2 Haziran Salı günü hava sıcaklığının yine 30 derece civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığı 19 - 20 derece arasında olacak. Hava yine genellikle güneşli ve yağış ihtimali düşük. 3 Haziran Çarşamba günü sıcaklığın 29 - 30 derece arasında olması tahmin ediliyor. Gece sıcaklığı yine 19 - 20 derece civarında kalacak. Hava kısmen güneşli olacak. Yağış ihtimali yine düşük.

4 Haziran Perşembe günü 28 - 30 derece arasında sıcaklık bekleniyor. Gece sıcaklığı 19 - 20 derece arasında kalacak. Hava bulutlu ve güneşli olacak. Yağış ihtimali bu günde düşük. Bu dönemde hava koşulları sıcak ve güneşli olacak. Dışarı çıkarken hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanılmalıdır. Bol su içmek de önem taşıyor. Ayrıca, şapka veya güneş gözlüğü kullanmak faydalı. Böylece Adana'daki sıcak ve güneşli günlerin tadını çıkarabilirsiniz.