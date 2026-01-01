HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 1 Ocak 2026 tarihinde hava durumu değişken özellikler gösterecek. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişirken, gün boyunca hafif yağışlar etkili olacak. Nem oranı yüksek kalacak ve rüzgar hızı 9.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Böyle havalarda dışarı çıkarken şemsiye ve hafif kıyafetler almak faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde ise hava daha sıcak ve güneşli geçmesi bekleniyor.

Adana Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Adana hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Adana'da 1 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu değişken olacak. Yılın ilk günü, sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gün boyunca hafif yağışlar bekleniyor. Nem oranı %85 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 9.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:51, gün batımı saati 17:31 olarak belirlenmiştir.

Bugün hava durumu hafif yağışlı ve bulutlu geçecek. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için hafif, nefes alabilen kıyafetler tercih edilmelidir. Bu şekilde terlemeyi önlemek mümkündür.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak. 2 Ocak Cuma günü sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. 3 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar 20 ile 23 derece arasında değişecek. Bu tarihte bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. 4 Ocak Pazar günü hava 21 ile 24 derece arasında olacak. Değişken bulutluluk görülecek.

Bu sıcak ve güneşli günlerde korunmak önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içerek vücudun susuz kalmasını önleyebilirsiniz. Dışarıda vakit geçirirken hafif ve rahat kıyafetler giymeniz konforunuzu artıracaktır.

Adana'da 1 Ocak 2026 Perşembe günü hafif yağışlı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise hava daha sıcak ve güneşli olacak. Değişken hava koşullarına uygun hazırlıklı olmak, gününüzü daha keyifli hale getirecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü isimden Kasım Garipoğlu itirafı! Boğaz'daki uyuşturucu partilerinin detaylarını anlattıÜnlü isimden Kasım Garipoğlu itirafı! Boğaz'daki uyuşturucu partilerinin detaylarını anlattı
İstanbul'da 2025 yılı 'terör raporu' yayımlandıİstanbul'da 2025 yılı 'terör raporu' yayımlandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

800 milyon TL ikramiye çıkan numaralar belli oldu! 3 çeyrek bilete çıktı

800 milyon TL ikramiye çıkan numaralar belli oldu! 3 çeyrek bilete çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.