Adana Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 1 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu değişken olacak. Yılın ilk günü, sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gün boyunca hafif yağışlar bekleniyor. Nem oranı %85 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 9.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:51, gün batımı saati 17:31 olarak belirlenmiştir.

Bugün hava durumu hafif yağışlı ve bulutlu geçecek. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için hafif, nefes alabilen kıyafetler tercih edilmelidir. Bu şekilde terlemeyi önlemek mümkündür.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak. 2 Ocak Cuma günü sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. 3 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar 20 ile 23 derece arasında değişecek. Bu tarihte bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. 4 Ocak Pazar günü hava 21 ile 24 derece arasında olacak. Değişken bulutluluk görülecek.

Bu sıcak ve güneşli günlerde korunmak önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içerek vücudun susuz kalmasını önleyebilirsiniz. Dışarıda vakit geçirirken hafif ve rahat kıyafetler giymeniz konforunuzu artıracaktır.

Adana'da 1 Ocak 2026 Perşembe günü hafif yağışlı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise hava daha sıcak ve güneşli olacak. Değişken hava koşullarına uygun hazırlıklı olmak, gününüzü daha keyifli hale getirecektir.