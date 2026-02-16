HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Hakkari’de Vatan Tepesi’ne zorlu kış tırmanışı

Hakkari’de kış şartlarında gerçekleştirilen zirve tırmanışı, doğaseverlere hem adrenalin dolu anlar hem de eşsiz manzaralar sundu.

Hakkari’de Vatan Tepesi’ne zorlu kış tırmanışı

Kentin doğal güzelliklerini tanıtmak ve kış turizmine dikkat çekmek amacıyla Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ile Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinlikte 5 kişilik ekip Vatan Tepesi’ne tırmandı. Sabahın erken saatlerinde başlayan tırmanışta ekip, karla kaplı parkurda disiplinli bir şekilde ilerledi. Günlerdir etkili olan yoğun kar yağışının ardından açan güneş, beyaza bürünen dağları pırıl pırıl bir manzaraya dönüştürdü. Masmavi gökyüzü ile kristal kar örtüsünün oluşturduğu kontrast, yürüyüş boyunca güzel görüntüler sundu.

Yer yer kar kalınlığının arttığı ve zeminin yumuşadığı bölümlerde ekip temkinli adımlar atarak ilerledi. Soğuk hava ve yüksek rakıma rağmen motivasyonunu koruyan dağcılar, doğayla iç içe geçen bu zorlu yolculuğun keyfini çıkardı. Özellikle zirveye yaklaşılan son etaptaki etkileyici manzara, yorgunluğu adeta unutturdu.

Vatan Tepesi’nin zirvesine ulaşan ekip, kısa bir mola vererek hem dinlendi hem de başarılarını kutladı. Karla kaplı dağ silsileleri ve geniş vadiler eşliğinde fotoğraflar çeken katılımcılar, Hakkari’nin kış mevsiminde sunduğu ihtişamı bir kez daha gözler önüne serdi.

Yetkililer, bölgenin doğa sporları ve kış turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, bu tür faaliyetlerin hem sporun yaygınlaşmasına hem de Hakkari’nin tanıtımına katkı sağladığını ifade etti. Kışın tüm görkemiyle hüküm sürdüğü Vatan Tepesi, doğaseverleri ağırlamaya devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eşini öldürüp babasını aradı: 'Kızını kestim, gel al'Eşini öldürüp babasını aradı: 'Kızını kestim, gel al'
Asansör boşluğuna düşen 2 kişi yaralandıAsansör boşluğuna düşen 2 kişi yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hakkari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ufuk Özkan'dan cesaret aldı! Annesine organının bağışlayan genç: "Sizin videolarınızı izleyerek karar verdim"

Ufuk Özkan'dan cesaret aldı! Annesine organının bağışlayan genç: "Sizin videolarınızı izleyerek karar verdim"

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.