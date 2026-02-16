Hakkari’de Vatan Tepesi’ne zorlu kış tırmanışı

Kentin doğal güzelliklerini tanıtmak ve kış turizmine dikkat çekmek amacıyla Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ile Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinlikte 5 kişilik ekip Vatan Tepesi’ne tırmandı. Sabahın erken saatlerinde başlayan tırmanışta ekip, karla kaplı parkurda disiplinli bir şekilde ilerledi. Günlerdir etkili olan yoğun kar yağışının ardından açan güneş, beyaza bürünen dağları pırıl pırıl bir manzaraya dönüştürdü. Masmavi gökyüzü ile kristal kar örtüsünün oluşturduğu kontrast, yürüyüş boyunca güzel görüntüler sundu.

Yer yer kar kalınlığının arttığı ve zeminin yumuşadığı bölümlerde ekip temkinli adımlar atarak ilerledi. Soğuk hava ve yüksek rakıma rağmen motivasyonunu koruyan dağcılar, doğayla iç içe geçen bu zorlu yolculuğun keyfini çıkardı. Özellikle zirveye yaklaşılan son etaptaki etkileyici manzara, yorgunluğu adeta unutturdu.

Vatan Tepesi’nin zirvesine ulaşan ekip, kısa bir mola vererek hem dinlendi hem de başarılarını kutladı. Karla kaplı dağ silsileleri ve geniş vadiler eşliğinde fotoğraflar çeken katılımcılar, Hakkari’nin kış mevsiminde sunduğu ihtişamı bir kez daha gözler önüne serdi.

Yetkililer, bölgenin doğa sporları ve kış turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, bu tür faaliyetlerin hem sporun yaygınlaşmasına hem de Hakkari’nin tanıtımına katkı sağladığını ifade etti. Kışın tüm görkemiyle hüküm sürdüğü Vatan Tepesi, doğaseverleri ağırlamaya devam ediyor.

