HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Kaşıdıkça artan tehlike: Soğuk hava egzamayı tetikliyor mu?

Ciltte kızarıklık, kuruluk ve dayanılmaz kaşıntı… Toplumda sık görülen deri hastalıklarından biri olan egzama, hem çocukların hem de yetişkinlerin günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, hastalığın yalnızca estetik bir sorun olmadığını, yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürdüğünü vurguladı.

Kaşıdıkça artan tehlike: Soğuk hava egzamayı tetikliyor mu?

Egzamanın farklı alt tipleri bulunduğunu ifade eden Uzm. Dr. Eren, “Kontakt egzama, temizlik ürünleri, parfüm, makyaj malzemeleri, saç boyaları ve metallerle temas sonucu gelişir. Atopik egzama ise alerjik yatkınlığı olan bireylerde görülür ve genellikle bebeklik döneminde başlar” dedi.

Kaşıdıkça artan tehlike: Soğuk hava egzamayı tetikliyor mu? 1

Seboreik egzamanın saçlı deri, kaşlar ve burun kenarında ortaya çıktığını söyleyen Uzm. Dr. Eren, “Numuler egzama genellikle el ve bacaklarda madeni para şeklinde lezyonlarla seyreder. Dishidrotik egzama ise avuç içi ve ayak tabanında sıvı dolu küçük kabarcıklarla kendini gösterir” ifadelerini kullandı.

"EGZAMANIN EN SIK GÖRÜLEN NEDENLERİ"

Egzamanın birçok iç ve dış faktörle tetiklenebildiğini vurgulayan Uzm. Dr. Eren, “Sabunlar, deterjanlar, parfümler, bazı metaller, bitkilerle temas, nem, toz, polen ve küf egzamanın ortaya çıkmasına yol açabilir. Soğuk ve kuru hava da cilt bariyerini bozarak şikâyetleri artırabilir” dedi.

"ALERJİK EGZAMA İLE TAHRİŞE BAĞLI EGZAMA ARASINDAKİ FARKA DİKKAT"

Alerjik egzamanın bağışıklık sistemiyle ilişkili olduğunu belirten Uzm. Dr. Eren, “Alerjik egzama, vücudun bazı maddelere karşı aşırı tepki vermesi sonucu gelişir ve genellikle tekrarlayıcıdır. Tahrişe bağlı egzama ise deterjan, sabun ve kimyasal maddelerin cildi doğrudan zedelemesiyle ortaya çıkar” açıklamasında bulundu.

"EGZAMA BULAŞICI DEĞİLDİR"

Egzamanın bulaşıcı bir hastalık olmadığını vurgulayan Uzm. Dr. Eren, şu bilgileri paylaştı: “Egzama kişiden kişiye geçmez. Temas yoluyla bulaşan bir hastalık değildir. Egzama en sık eller, parmak araları, ayak tabanları ve yüz bölgesinde görülür. Bebeklerde genellikle yanaklarda ortaya çıkar. Çocuklar ve erişkinlerde ise dirsek içleri ve diz arkaları daha sık etkilenir. Egzamanın en önemli belirtisi kaşıntıdır. Kuruluk, kızarıklık, pullanma ve kabuklanma sık görülür. Uzun süreli kaşıma sonucunda cilt sertleşebilir ve kalınlaşabilir. Stres egzama üzerinde etkilidir. Stres bağışıklık sistemini ve cilt bariyerini olumsuz etkileyerek egzamanın ortaya çıkmasına veya şiddetlenmesine neden olabilir. Temizlik ürünleri de ciltte tahrişe yol açabilir. Deterjanlar, sabunlar ve çamaşır suları cildin koruyucu bariyerini bozarak egzama oluşumuna zemin hazırlayabilir.”

Kaşıdıkça artan tehlike: Soğuk hava egzamayı tetikliyor mu? 2

"SERT LİF VE KESE KULLANILMAMALI"

Günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken noktaları sıralayan Uzm. Dr. Eren, “Ilık suyla kısa süreli banyo yapılmalı, sert lif ve kese kullanılmamalıdır. Parfümsüz ve nötr sabunlar tercih edilmeli, banyo sonrası cilt mutlaka nemlendirilmelidir. Ev düzenli havalandırılmalı, temizlik sırasında eldiven kullanılmalıdır. Pamuklu giysiler tercih edilmeli ve tahriş edici maddelerden uzak durulmalıdır” dedi.

"EGZAMA TEKRARLAYABİLİR"

Egzamanın çoğu kişide tekrarlayıcı seyir gösterdiğini kaydeden Uzm. Dr. Eren, “Uygun tedavi, düzenli cilt bakımı ve tetikleyicilerden kaçınmak atakların sıklığını azaltır” diye konuştu.

Kaşıdıkça artan tehlike: Soğuk hava egzamayı tetikliyor mu? 3

EGZAMA TEDAVİSİNDE YAPILAN HATALAR

Yanlış uygulamaların hastalığı ağırlaştırabildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Eren, “Doktor önerisi olmadan krem kullanmak, kortizonlu ürünleri uzun süre kontrolsüz kullanmak ve nemlendirici kullanımını ihmal etmek sık yapılan hatalar arasındadır. Kortizonlu kremler doğru kullanıldığında etkilidir. Doktorun önerdiği süre ve dozda kullanıldığında güvenlidir. Ancak uzun süreli ve kontrolsüz kullanım ciltte incelmeye yol açabilir” uyarısında bulundu.

"EGZAMA İLE MANTARI KARIŞTIRMAYIN"

Egzama ve mantarın farklı klinik özellikler gösterdiğini belirten Uzm. Dr. Eren, “Egzama genellikle düzensiz sınırlı ve yoğun kaşıntılıdır. Mantar ise çoğunlukla kenarları belirgin, ortası daha açık renkli lezyonlarla seyreder” dedi.

Kaşıdıkça artan tehlike: Soğuk hava egzamayı tetikliyor mu? 4

"ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEBİLİR"

Çocuklarda cilt bariyerinin daha hassas olduğunu söyleyen Dr. Eren, “Bebek ve çocukların cildi daha ince olduğu için dış etkenlere karşı daha duyarlıdır. Genetik yatkınlık ve alerjik bünye de riski artırır” diye konuştu.

HANGİ DURUMLARDA DOKTORA BAŞVURULMALI

Mutlaka uzman desteği alınması gereken durumlara değinen Uzm. Dr. Eren, "Şikayetlerin uzun süre geçmemesi, yaygın kızarıklık, iltihap, akıntı veya ateşin eşlik etmesi halinde dermatoloji hekimine başvurulmalıdır" dedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ağrılarınızın kaynağı psikolojik olabilirAğrılarınızın kaynağı psikolojik olabilir
Apple kollarını sıvadı! iOS 27 pil ömrünü artıracakApple kollarını sıvadı! iOS 27 pil ömrünü artıracak

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
egzama egzama neden olur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

Devlet Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na sürpriz telefon

Devlet Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na sürpriz telefon

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ufuk Özkan'dan cesaret aldı! Annesine organının bağışlayan genç: "Sizin videolarınızı izleyerek karar verdim"

Ufuk Özkan'dan cesaret aldı! Annesine organının bağışlayan genç: "Sizin videolarınızı izleyerek karar verdim"

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.