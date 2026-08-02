Adana Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 2 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gün boyunca sıcaklık 37 - 38 derece civarında olacak. Bu sıcaklık, yüksek nem ile birleşince bunaltıcı bir hava oluşturacak.

Bugün, Adana'da hava durumu genel olarak güneşli. Gün boyunca sıcaklık yine 37 - 38 derece arasında olacak. Yüksek nem oranı, yaz iklimine uygun bir hava koşulu yaratacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Ağustos Pazartesi günü sıcaklığın 35 - 36 derece arasında olması bekleniyor. 4 Ağustos Salı günü de sıcaklık aynı seviyelerde kalacak. Bu durum, yaz aylarında alışık olduğumuz yüksek sıcaklıkları sürdürecek.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemli. Gölgelik alanlarda dinlenmek iyi bir tercih. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınmak da önemlidir.

Adana'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Gerekli önlemleri almak sağlığınız için önemlidir.